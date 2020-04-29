Çarpışan araçlar hurdaya döndü

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza, Nazilli ilçesinde meydana geldi. Denizli yönüne seyir halinde bulunan Yüksel A. yönetimindeki otomobil aniden durunca, Ahmet B. idaresindeki otomobil büyük bir gürültü ile arkadan çarptı. İki araçta da büyük çapta hasar oluşurken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazada otomobiller kullanılamaz hale geldi.

ÜMİT ÖZMEN