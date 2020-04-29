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Haberler Aydın Su kanalına düsen baba-kız yaralandı

Su kanalına düsen baba-kız yaralandı

Su kanalına düsen baba-kız yaralandı
Giriş Tarihi: 29.4.2020

Aydın Kuşadası'nda motosikletle eve gitmek için kızıyla birlikte yola çıkan H.B. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Metrelerce sürüklenen baba ve kızı yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından baba ve kızı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba ve kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İBRAHİM UZUN

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