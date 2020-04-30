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Haberler Aydın Bariyere çarpan otomobil yandı! Sürücü ve kuzeni son anda kurtuldu

Bariyere çarpan yandı! ve kuzeni son anda kurtuldu

'ın Germencik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yol kenarındaki demir bariyerlere çarpıp alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu (32) ve yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu (31) son anda araçtan çıkarak, yanmaktan kurtuldu.

Bariyere çarpan otomobil yandı! Sürücü ve kuzeni son anda kurtuldu

30.04.2020, 20:58

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden İdris Gündoğdu'nun kullandığı 34 ANC 710 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp, alev aldı. Motor kısmından çıkan alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Hafif yaralanan otomobil sürücü İdris Gündoğdu ile yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu son anda inip, canlarını kurtardı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobile su sıkılarak müdahale ederken, iki kuzen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Otomobil demir yığına dönerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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