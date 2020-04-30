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Haberler Aydın Köprüde intihar şov karakolda bitti

Köprüde şov karakolda bitti

Köprüde intihar şov karakolda bitti
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Fatih A, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından İkizdere Köprüsü'nün korkuluk demirlerine çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma geldi. Fatih A. bir türlü ikna olmayınca, bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler genci kolundan tutarak yakaladı. Sağlık kontrolü yapılan Fatih A, ifadesi alınmak için jandarmaya götürüldü.

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