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'da su borusu patladı

Son dakika... 'ın Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde, bir özel firma tarafından yapılan çalışma sırasında su borusu patladı.

Aydın'da jeotermal su borusu patladı

01.05.2020, 15:14

Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde, bir özel firma tarafından yapılan çalışma sırasında jeotermal su borusu patladı.

Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'ndeki bir jeotermal elektrik santraline, kuyulardan termal su taşıyan borulardan birinde yapılan çalışma sırasında patlama meydana geldi. 200 dereceyi bulan sıcak suyun geçtiği borudaki patlaktan çıkan buhar metrelerce yükseğe fışkırdı. Tesisin mühendisleri, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin de yardımıyla borudaki patlağı kapatmak için çalışma başlattı.

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