Bebeği beşiğinde akrep soktu! Aydın'da korkunç olay

Çine'nin Topçam Mahallesi'nde yaşayan Sezai-Gülderen Kara çiftinin 1 yaşındaki çocukları Kerem Kara, dün saat 23.00 sıralarında beşiğinde ağlamaya başladı. Beşiğin yanına giden Gülderen Kara, oğlunun kolunda akrep olduğunu fark edip, durumu eşi Sezai Kara'ya bildirdi. Çift, akrebi öldürdü. Ardından da akrebin sol kolundan soktuğu Kerem'i, Çine Devlet Hastanesi'ne götürdü.



HAYATİ TEHLİSEKİ SÜRÜYOR

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından minik Kerem, ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Kerem'in hayat tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

DHA