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Kahreden kaza

Aydın’da yaşayan Bekir D. tüfeğini temizlediği sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar 8 yaşındaki üvey oğlu C’ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ağır yaralı.

Kahreden kaza
Giriş Tarihi: 1.5.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Bekir D, tüfeğini temizlerken 8 yaşındaki üvey oğlunu vurdu. Olay, Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi'nde yaşandı.

YARDIM İSTEDİ
Bir restoranda bekçilik yapan Bekir D. evinde tüfeğini temizlerken aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada kardeşleri ile evin bahçesinde oynayan üvey oğlu Mehmet Efe C'ye isabet etti. Üvey oğlunun kanlar içinde yere yığıldığını gören baba Bekir D. vakit kaybetmeden çocuğunu kucağına alıp ana yola inerek yoldan geçen vatandaşlardan yardım istedi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu bildirilen Mehmet Efe C. ambulansla Aydın'a sevk edildi.

İBRAHİM UZUN

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