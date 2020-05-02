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Haberler Aydın Alevlerden kaçış

Alevlerden kaçış

Alevlerden kaçış
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Aydın Germencik'te yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan otomobil alev aldı. Sürücü ve kuzeni yanmaktan son anda kurtuldu. Kaza, Aydınİzmir Otoyolu Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

SÜRÜKLENDİ
İzmir'den Aydın yönüne giden İdris Gündoğdu (32) kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil yoldan çıkıp alev aldı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü İdris Gündoğdu ile yanındaki kuzeni Uğur Gündoğdu (31) son anda inip, canlarını kurtardı. Yangın söndürülürken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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