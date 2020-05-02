  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın’da ilk plazma tedavisi uygulandı

Aydın’da ilk plazma tedavisi uygulandı

Aydın’da ilk plazma tedavisi uygulandı
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Korona virüs tedavisinde umut olan immün plazma yöntemi için Aydın Sağlık Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi ortak bir çalışma yaptı. Virüsü yenerek iyileşen ve taburcu edilen 26 hastanın 4'ünden plazma bağışı kabul edildi. Üniversite hastanesinde bağışçıların testleri yapıldıktan sonra kan alımı gerçekleştirilerek antikorları izole edilmiş plazma Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede görevli doktorlar plazmayı durumu ağır olan 64 yaşındaki Fatma Kurtuluş'a uyguladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hastanın durumunun takip edildiğini belirtirken, iyileşen vatandaşlara da bağış yapması çağrısında bulundu.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’da ilk plazma tedavisi uygulandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA