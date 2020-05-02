Aydın’da ilk plazma tedavisi uygulandı

Korona virüs tedavisinde umut olan immün plazma yöntemi için Aydın Sağlık Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi ortak bir çalışma yaptı. Virüsü yenerek iyileşen ve taburcu edilen 26 hastanın 4'ünden plazma bağışı kabul edildi. Üniversite hastanesinde bağışçıların testleri yapıldıktan sonra kan alımı gerçekleştirilerek antikorları izole edilmiş plazma Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Hastanede görevli doktorlar plazmayı durumu ağır olan 64 yaşındaki Fatma Kurtuluş'a uyguladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hastanın durumunun takip edildiğini belirtirken, iyileşen vatandaşlara da bağış yapması çağrısında bulundu.

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