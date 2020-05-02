Karnındaki bebeğiyle kaza kurbanı oldu

Atça Mahallesi'nde meydana gelen kazada Sergül Kaya idaresindeki 35 AKP 874 plakalı araç Aydın-Denizli istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeritten gelen Mutlu Demirhan'ın kullandığı 09 ADJ 14 minibüs ile çarpıştı. Kazada hamile olduğu öğrenilen Sergül Kaya hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı. Sergül Kaya'nın cesedi savcılık talimatıyla Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhsan KARATAŞ