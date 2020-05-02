  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Karnındaki bebeğiyle kaza kurbanı oldu

Karnındaki bebeğiyle kurbanı oldu

Sultanhisar'da meydana gelen kazada hamile olduğu öğrenilen sürücü (38) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karnındaki bebeğiyle kaza kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Atça Mahallesi'nde meydana gelen kazada Sergül Kaya idaresindeki 35 AKP 874 plakalı araç Aydın-Denizli istikametine doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeritten gelen Mutlu Demirhan'ın kullandığı 09 ADJ 14 minibüs ile çarpıştı. Kazada hamile olduğu öğrenilen Sergül Kaya hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı. Sergül Kaya'nın cesedi savcılık talimatıyla Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhsan KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karnındaki bebeğiyle kaza kurbanı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA