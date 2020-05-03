2.5 yaşında dünyası karardı

Aydın'ın Söke ilçesinde 15 bin doğumda bir rastlanan göz kanseri nedeniyle sağ gözünü kaybeden 2.5 yaşındaki Ünzile Özçelik'in ameliyat olduğu İstanbul'daki özel hastaneden taburcu olması için 32 bin liraya ihtiyacı var.



'ÇOK ZOR DURUMDAYIM'

İnşaatlarda seyyar sıhhi tesisat işleri yapan ve hiçbir sosyal güvencesi olmadığını söyleyen baba Serdal Özçelik, "Kızımın gözündeki tümör nedeniyle acilen ameliyat olması gerekti. Ameliyatın ardından kızımın sağ gözü alındı. Pazartesi günü kızım taburcu edilecek ancak 32 bin lira ameliyat masrafının hastaneye yatırılması gerekiyor. Korona virüs salgını nedeniyle çalışmıyorum. Evim kira. Çok zor durumdayım. Yardımseverlerden kızım için destek bekliyorum" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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