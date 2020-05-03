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Haberler Aydın Eski patronunu boğazından vurdu

Eski patronunu boğazından vurdu

Eski patronunu boğazından vurdu
Giriş Tarihi: 3.5.2020
Aydın'da meydana gelen olayda eski çalıştığı işyerine gelen Hasan Kirtiş, eski patronu Ali Malacı'yı tabancayla ateş ederek boğazından vurdu. Kaçan şüpheli Kirtiş, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken Malacı ise hastanede tedavi altına alındı. Olay, Didim'de mobilya üretimi yapan bir işyeri önünde meydana geldi. Daha önce işyerinde personel olarak çalışan Hasan Kirtiş (23), bilinmeyen bir nedenden dolayı işyeri sahibi evli ve 2 çocuk babası olan Ali Malacı'yı (35) tabancayla boğazından vurarak kaçtı.

SANAYİDE SAKLANMIŞ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Malacı'yı hastaneye kaldırırken polis Kirtiş'in peşine düşü. Kirtiş polisin 1.5 saatlik çalışmasının ardından sanayi sitesi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kirtiş'in sabıkasının olduğu öğrenildi.




■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN
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