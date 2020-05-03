Eski patronunu boğazından vurdu

Aydın'da meydana gelen olayda eski çalıştığı işyerine gelen Hasan Kirtiş, eski patronu Ali Malacı'yı tabancayla ateş ederek boğazından vurdu. Kaçan şüpheli Kirtiş, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken Malacı ise hastanede tedavi altına alındı. Olay, Didim'de mobilya üretimi yapan bir işyeri önünde meydana geldi. Daha önce işyerinde personel olarak çalışan Hasan Kirtiş (23), bilinmeyen bir nedenden dolayı işyeri sahibi evli ve 2 çocuk babası olan Ali Malacı'yı (35) tabancayla boğazından vurarak kaçtı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Malacı'yı hastaneye kaldırırken polis Kirtiş'in peşine düşü. Kirtiş polisin 1.5 saatlik çalışmasının ardından sanayi sitesi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Kirtiş'in sabıkasının olduğu öğrenildi.■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN