Korona darbesi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Hüseyin ve Cennet Güzelgün'ün oğulları Hasan ve Cem Güzelgün'ün doğuştan kalp yetmezliği hastalığı bulunuyordu. Kalp nakli bekleyen iki kardeşten önce Hasan 6 yıl önce 23 yaşındayken vefat etti.



Kardeşinin ölümünden 5 yıl sonra da Cem 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. İki evladını genç yaşlarda kara toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan anne Cennet Güzelgün, üzüntüsünden amansız hastalığa yakalandı.





HASTANEDE VİRÜS KAPTI

Kanser nedeniyle bir yıldır Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören Cennet Güzelgün, hastanede virüs kaptı. Nefes darlığı çeken ve yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Güzelgün, entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Güzelgün, 15 gündür koronaya karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Önce iki oğlunu kaybeden acılı baba Hüseyin Güzelgün, eşi de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedince üzüntüsü katlandı. Yeni Asır'a üzüntüsünü dile getiren Güzelgün, "İki oğlum, kalp yetmezliği nedeniyle hayatlarını kaybetti. Onların acısı üzerine eşim de kansere yakalandı. Hastanede tedavi görürken eşime virüs bulaşmış. Maalesef eşim de korona virüsten öldü. Hayatta kimsem kalmadı. Çok üzgünüm" diye konuştu.







KAZIM YÖRÜKCE