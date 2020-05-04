Kuşadası’nda kaçak hobi bahçelerine yıkım

Aydın'da Kuşadası Belediyesi, Yaylaköy mahallesinde ormanlık alanda bulunan hobi bahçelerini mühürledi. Belediye hobi bahçelerinin sahiplerine yıkım için bir ay süre verdi. Yaylaköy'de Narlıdere mevkiinde 10 dönüm arazi üzerine mülk sahiplerince imar kanunu ve eklentilerine aykırı olarak kaçak hobi bahçeleri yapıldı. Yaylaköy Muhtarı Erhan Yıkılmaz'ın şikayetiyle belediye ekipleri hobi evlerini mühürledi. Yıkılmaz, "Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptı. Hobi bahçelerinin imar kanununa aykırı olarak yapıldığı belirlenerek yıkımları için 1 ay süre verildi. Yaylaköy'de kaçak yapılaşmaya izin vermeyiz" dedi.

İBRAHİM UZUN