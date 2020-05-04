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Haberler Aydın Kuzu cinayeti

Kuzu cinayeti

, kuzusunu çaldığını iddia ettiği ’ı çıkan tartışmanın ardından önce tahra ile yaraladı, sonra da av tüfeğiyle vurdu. Akbıyık yaşamını yitirirken Mesut jandarmaya teslim oldu.

Kuzu cinayeti
Giriş Tarihi: 4.5.2020

Aydın'ın Germencik ilçesinde ağıldan kuzusu çalınan Cafer Mesut (19) kuzuyu çaldığını iddia ettiği Aziz Akbıyık'ı (38) önce tahra ile ardından av tüfeğiyle yaraladı. Akbıyık, kıldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayet zanlısı genç tutuklandı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
Olay, Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Cafer Mesut'un 150 koyunun olduğu ağıldan bir kuzu çalındı. İddiaya göre Akbıyık'ı kuzuyu ağıldan alırken gören yakınları, durumu Cafer Mesut'a anlattı. Evinden av tüfeğini alan Cafer Mesut, babası ve iki kardeşiyle birlikte tarlasını süren Aziz Akbıyık'ın yanına gitti. Akbıyık, kuzusunu isteyen Cafer Mesut'a çalınan kuzudan haberi olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Cafer Mesut önce elindeki tahra ile yaraladığı Aziz Akbıyık'a av tüfeğiyle ateş etti.

YARALI HALDE KAÇTI

Kanlar içinde kalan Akbıyık, canı-nı kurtarmak için olay yerinden kaçtı. Yaralı halde yaklaşık 5 kilometre yol giden Akbıyık, kardeşinin bakkal dükka-nı önünde yere yığıldı. Çevredeki vatan-daşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdaha-lesi olay yerinde gerçekleştirilen Akbıyık, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akbıyık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılama-dı. Akbıyık'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Aziz Akbıyık, yaralı halde kaçtı ancak kardeşinin dükkanının önünde yere yığıldı.

SOĞUKKANLILIKLA İTİRAF ETTİ
Cinayetin ardından Cafer Mesut jandarmaya teslim oldu. Olayı soğukkanlı bir şekilde anlatan Mesut, ifadesinde koyunlarının bulunduğu ağıldan bir kuzusunu çaldığı için Aziz Akbıyık'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazım YÖRÜKCE

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