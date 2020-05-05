17 yıldır kan ihtiyacı olan ona koşuyor

Aydınlı Ümit Yaşar, defterinde bulunan 5 bin kişinin kan grubu ile 17 yıldan beridir kan ihtiyacı olanların imdadına yetişiyor. İncirliova ilçesinde 3 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle belediyeden malulen emekliye ayrılan 47 yaşındaki Ümit Yaşar, Aydın'ın 'ayaklı kan bankası' oldu. 2003 yılından beridir kan bağışçılarıyla kana ihtiyacı olanları buluşturan Yaşar, ajandasında 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile birçok hastanın hayatını kurtardı.

'BENİM İŞİM BULUŞTURMAK'

17 yıl önce belediyenin anonsu üzerine hastaneye gidip kan bağışında bulunduğu yaşlı kadın ve yakınlarının mutluğunu görünce kendisine 'Sen bu işi yaparsın' diyerek kan grubu ajandası oluşturduğunu belirten Yaşar, "Benim işim buluşturmak. Hastalara hiçbir maddi, manevi talepte bulunmadan ihtiyacı olan kanın temin edilmesine aracılık yapıyorum. Gönüllü olarak kan bağışı yapacak kişiyi hastanın bulunduğu hastaneye yönlendiriyorum. Tek kazancım hayır duası almak" dedi.

İHSAN KARATAŞ