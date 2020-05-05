Büyük Menderes’ten su verilen kanaldaki kirlilik isyan ettirdi

Aydın'ın verimli tarım topraklarının sulandığı Sağ Sahil Sulama Birliği kanalında oluşan kirlilik nedeniyle, su neredeyse simsiyah akıyor. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte artan kirlilik ve kokuya rağmen bu suyu kullanmak zorunda olan bölge üreticileri, yıllardır dile getirmelerine rağmen soruna bir çözüm bulunamaması nedeniyle üretim sezonuna yine sıkıntılı giriyor.



Aydınlı üreticilerin bir bölümünün kullandığı Sağ Sahil Sulama Birliği kanalındaki bu durumun tam aksine, Kemer Barajı'ndan su verilen Sol Sahil Sulama Birliği kanalındaki su ise tertemiz akıyor. Diğer kanalın aksine berrak akan suyu örnek gösteren çiftçiler, yetkililerden Büyük Menderes Nehri'ne sanayi atığı buluşmasının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması için destek bekliyor.





Sulama kanalında özellikle yaz döneminde artan kirliğin tam olarak açıklamadığını ve bir çözüm bulunamadığını kaydeden üreticisi Ersun Ubay, "Özellikle yaz aylarında su çok bulanık geliyor. Kirliliğin arttığı su havaların ısınmasıyla birlikte çok kokuyor. Yetkililerden bu soruna kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.



Çiftçilerin kanaldan gelen kirli suyu arazilerinde mecburen kullandığına değinen Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna ise, yaşanan bu sorunun bölge çiftçisi için çok büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi. Çiftçinin bu suyu kullanmaktan başka çaresi olmadığına dikkat çeken Tuna, "Bu kanalın suyu Menderes'ten basılıyor. Denizli'nin Sarayköy'ün tüm sanayi atıkları bu suyun içinde. Durum böyle olunca nehirle birlikte gelen sanayi atıkları, bölge çiftçimizin topraklarını kirletiyor. Çok kirli olan bu suyun içerisinde zehirli sanayi atıkları ve kimyasal atıklar var. Bu su topraklarımızı öldürüp, verimsizleştiriyor" dedi.







"ÇİFTÇİNİN TALEPLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR"

Geçmiş yıllarda olduğu gibi senelerdir devam eden bu sorunun çözümü için mücadele verdiklerinin altını çizen Tuna, "Geçtiğimiz yıllarda milletvekillerimiz ve Çevre Müdürlüğüne sorunumuzu bildirdik ama maalesef bir ilerleme sağlayamadık. Bu durum topraklarımızı öldürüp verimsizleştirerek çiftçimizi bitiriyor" şeklinde konuştu.



"BARAJDAN GELEN SU TERTEMİZ"





Bölgedeki çiftçilerin bir bölümünün kullandığı Sol Sahil Sulama Birliği kanalındaki suda her hangi bir sıkıntı olmadığını kaydeden Veli Tuna, şöyle konuştu:



" Ovadan geçen sulama kanalımızın suyu direkt Kemer Barajı'ndan geliyor. Menderes'ten bu kanala su aktarılmadığı için bu kanal tertemiz. Su berrak ve kanalın dibi gözüküyor. Sanayi atığının karışmadığı sularımız çiftçilerimizin kullanımı için çok daha elverişli ama maalesef sanayi atıkları karışınca bizim topraklarımızı öldürüyor"

İHA