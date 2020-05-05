Kanlı kavga

Aydın'da aralarında husumet olan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurulurken balkondan atlayan bir kişinin de ayağı kırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili gözaltına aldığı 4 kişinin evlerinden ise adeta cephanelik çıktı. Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle'de aralarında husumet olan iki genç arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında Emrah F. pompalı tüfekle Gökhan Uslu'yu omzundan yaralayıp kaçtı.



ARKADAŞLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Silah seslerini duyarak kaçmaya çalışan Kerim T. ise balkondan atlayıp ayağını kırdı. Omzuna domuz kurşunu isabet eden Gökhan Uslu, arkadaşları tarafından otomobille Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2 KİŞİ DE ARANIYOR

Uslu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 4 pompalı tüfekle çok sayıda kesici alet ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin de arandığı bildirildi.

Kazım YÖRÜKCE