Moldovalı aile karantinaya alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Davutlar Mahallesi'nde yaşayan Lilia Liana Yılma, karın ağrısı şikayetiyle Kuşadası Devlet Hastanesi'ne gitti. Yılma'nın tomografi ve kan testi temiz çıktı. Ağızdan alınan numunelerde korona virüs belirtilerine rastlanması üzerine Moldovalı kadın ailesiyle birlikte evinde karantinaya alınarak ilaç tedavisine başlandı. Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başladığı günlerden itibaren evden zorunlu ihtiyaçlarını karşılamanın dışında çıkmadığını ve vatandaşlara da 'evde kal' çağrısında bulunduğunu dile getiren Moldovalı Lilia Liana Yılma, "Ailemle birlikte karantinaya alındık ve ilaç tedavisi görüyoruz" dedi.

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