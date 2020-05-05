Yeni Asır’ın haberi ses getirdi! Ünzile’nin taburcu parası bulundu

Göz tümörü nedeniyle sağ gözü alınan Aydınlı 2.5 yaşındaki Ünzile Özçelik'in hastaneden taburcu olması için gereken 32 bin lira bulundu. Yeni Asır'ın sesini duyurduğu küçük kız, Ankaralı bir hayırseverin ameliyat ücretini yatırmasının ardından taburcu edildi. Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Serdal ve Yeter Özçelik çiftinin kızları Ünzile'nin, gözündeki tümörün vücudun diğer organlarına sıçramaması için sağ gözü İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşen ameliyatla alındı.

YARDIM İSTEMİŞTİ

Kızlarının bir gözünü kaybetmesiyle dünyaları yıkılan Özçelik ailesinden ameliyat ücreti olarak 32 bin lira istendi. Kızının taburcu edilmesi için gerekli bu parayı ödeyecek gücü olmayan baba Serdal Özçelik, Yeni Asır aracılığıyla hayırseverlerden yardım istedi. Çaresiz babanın yardım çığlığını ünlü sanatçı Haluk Levent duyarsız kalmadı.

KONTROLLERİ YAPILDI

Haluk Levent'in sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından Ankaralı bir hayırsever, küçük Ünzile'nin taburcu olması için gereken ameliyat ücretini ödedi. Bunun üzerine Ünzile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneden taburcu oldu.



PROTEZ GÖZ İÇİN 15 BİN LİRA GEREKLİ

Baba Serdal Özçelik, kızına yardım eli uzatan herkese teşekkür ettiğini belirterek, "Haberin ardından Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu üyeleri bizimle irtibata geçti ve ameliyat ücreti hastaneye yatırıldı. Kızım kontrollerinin ardından taburcu edilecek. Ancak alınan gözünün yerine protez yapılacak. Ben yevmiye ile çalışıyordum. Korona virüs nedeniyle 1 aydır iş yapmıyorum. Evimiz kira, kızımın protez gözü için de 15 bin lira yardım bekliyoruz" dedi.

Kazım YÖRÜKCE

2.5 yaşında dünyası karardı