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Haberler Aydın 20 lira için annesini dövdü

20 lira için annesini dövdü

Nazilli’de yaşayan , kendisine para vermeyen annesini kafasına mermerle vurarak yaraladı.

20 lira için annesini dövdü
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde mermer heykelcikle annesini döven hayırsız evlat tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Yeni Mahalle 231 Sokak üzerinde meydana geldi. Doğan Zeybek (21) annesi A.Y. ve kardeşi M.Z'den 20 lira istedi. Anne A.Y. parası olmadığını belirterek oğluna, "Git çalış kazan" diyerek tepki gösterdi. İstediği parayı alamayan öfkeli genç, annesine "Seni öldürürüm, vururum, bana para vereceksin" şeklinde tehditlerde bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zeybek, para alamayınca eline geçirdiği mermerden süs eşyası ile kafasına vurarak annesini yaraladı. Anne A.Y'nin şikayeti üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğan Zeybek'i yakaladı. Gözaltına alınan hayırsız evlat çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


Gözaltına alınan Doğan Zeybek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümit ÖZMEN

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