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Haberler Aydın Alkollü kadın dengesini kaybederek boşluğa düştü

Alkollü kadın dengesini kaybederek boşluğa düştü

Alkollü kadın dengesini kaybederek boşluğa düştü
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Aydın'da alkollü olan kadın, yolda yürürken aniden dengesini kaybetmesi sonucu 2 metre yüksekliğindeki apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MEHMET KAVAS

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