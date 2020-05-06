Eşkıya inlerı korumaya alınsın

Aydın'ın Koçarlı ve Söke ilçe sınırlarındaki Beşparmak Dağları'nda bulunan Latmos Antik Kenti'ndeki mağaralar, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tarihi ve doğa harikası olan Latmos Antik Kenti'ndeki bu mağaralar, bir dönem eşkıyaların da meskeni haline geldi. Eşkıyalar tarafından Latmos'taki dev kayaların altına inşa edilen mağaraların korunması için doğaseverler çağrıda bulundu.

'GÖREVE DAVET EDİYORUM'

Eşkıya inlerinin bazılarının sağlamlığını koruduğunu kaydeden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Eşkıya inlerinin bazılarının tüm cepheyi gören yükseklikte, her iki tarafında giriş ve çıkış bulunan kaya sığınaklarına ya da bulunması pek mümkün olmayan kayaların altından sürünerek girilebilen küçük mağaraların önlerine yöre taşlarını örerek yapmışlar. Bazıları bozulsa da hala pek çok eşkıya ini o dönemi yansıtan özellikleriyle sağlamlıklarını koruyor. Bu yapıların hepsi tarihi yapılar. Toplum olarak yapılara sahip çıkarak turizme kazandırmalıyız. Bu anlamda yapıların geleceğe aktarılması için yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.

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