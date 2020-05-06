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Gizemli hayırseverler defterlerini sildi

Gizemli hayırseverler borç defterlerini sildi
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir hayırsever, 32 vatandaşın bakkala olan 4 bin liralık borcunu sildirdi. Denizli'de ise bir hayırsever mahallede bulunan farklı marketlerdeki vatandaşlara ait yaklaşık 41 bin liralık veresiye borçlarını kapattı.

41 BİN TL'Yİ ÖDEDİ
Karacasu'da Cabi Mahallesi İstiklal Caddesi 41. sokaktaki markete gelen, ismi öğrenilemeyen bir kişi veresiye defterinde borçları bulunan 32 kişiye ait toplam 4 bin lirayı ödedi. Marketi işleten Ceyhun Yıldırımkaraman, "Gazetelerden hep duyuyorduk bu tür şeyleri ama şaşırdım haliyle. Hesabı çıkarmamı istedi ve nakit olarak ödedi" dedi. Denizli'de bir hayırsever mahalledeki farklı marketlerde vatandaşlara ait yaklaşık 41 bin liralık veresiye borçlarını ödedi. Marketlere gelen vatandaşlar ise "4 Mayıs tarihinden önce borçlu olan hiç kimse artık borçlu değildir" yazısı ile borçlarının ödendiğini öğrendi. Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde, kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kişinin jesti, borçlu vatandaşları Ramazan ayında çok sevindirdi.

SEBAHATTİN ALP/ ÜMİT ÖZMEN

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