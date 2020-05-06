Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı. Kaza, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Anadolu Bulvarı üzerine seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil metrelerce sürüklenerek kaldırımda bulunan ağaçları kökünden söktü. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın sürücü ve yanında bulunan arkadaşını hastaneye kaldırdı.
KAZIM YÖRÜKCE
Takla atan araçtaki iki kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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