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Haberler Aydın ‘İyi organizasyon başarı getirdi’

‘İyi organizasyon başarı getirdi’

‘İyi organizasyon başarı getirdi’
Giriş Tarihi: 10.5.2020

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle oluşturdukları Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmalarını Yeni Asır'a anlattı. Vefa ekibinin, 40 günde Aydın nüfusunun 3'te birinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını ve bu sayede risk grubunda olanların evlerinden çıkmasına müsaade edilmediğini belirten Köşger, "Aydın, orkestra iyi yönetildiği için büyükşehirler arasında vakası en az olanlardan biri. Herkes bu süreçte üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı. Sokağa çıkmaması gerekenler evlerinde kaldı. Çok şükür Aydın çok iyi durumda" dedi.



Aydın Valiliği bünyesinde yapılan çalışmayla vatandaşların 444 69 81 Vefa Hizmet hattı ile 112, 155 ve 156 numaralarına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri 2 bin 770 gönüllü personel ve 277 araçla sahiplerine ulaşıyor. Çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdüren ekipler, vatandaşların sadece gıda taleplerini değil, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını da karşılıyor.

■ İHSAN KARATAŞ

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