‘Kocam iftira kurbanı oldu’

Aydın'da ağıldan kuzu çaldığı iddiasıyla Cafer Mesut tarafından öldürülen Aziz Akbıyık'ın eşi Zuhal Akbıyık, yaşananları Yeni Asır'a anlattı. Kocası Aziz Akbıyık'ın iftiraya uğradıktan sonra suçsuz yere cinayete kurban gittiğini söyleyen acılı kadın, "Hayatta tutunduğum tek dal eşimdi. O da kollarımda kanlar içinde can verdi" diye konuştu.



KAÇMAYA ÇALIŞTI

Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Cafer Mesut (19), ağılından kuzusunu çaldığını ileri sürdüğü Aziz Akbıyık'ın (38) tarlasına çalışmaya gittiği sırada önünü kesip orakla saldırıp ardından tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan ve can havliyle olay yerinden kaçan Aziz Akbıyık, kardeşinin bakkal dükkanı önünde kanlar içerisinde yere yığılarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Cafer Mesut tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'YUVAMIZ DAĞILDI'

Zuhal Akbıyık, "Aziz yanındaki iki işçi ile tarlaya çift sürmeye gidiyordu. O arkadan giderken Cafer ile babası Mehmet eşime pusu kurmuş. Eşim yaralı şekilde kaçmayı başarmış. Kardeşinin dükkanın önünde Aziz'i kanlar içinde yerde gördüm. Aziz'in kollarımda son sözü, 'Bana pusu kurdular, ölüyorum, hakkını helal et' oldu. Önce eşime iftara atıldı, sonra da suçsuz yere canına kıydılar. Eşimi öldüren Cafer Mesut'un ve bize bu iftirayı atanların ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuştu.





Cafer Mesut



JANDARMA ARAMA YAPTI AMA BİR ŞEY BULAMADI

KOCASININ iftiraya uğradığını dile getiren acılı eş Zuhal Akbıyık, "Aziz'le 5 yıldır evliydik. Fakirdik ama hiç kimsenin malında gözümüz olmadı. Alın teriyle çalışıp evini geçindirmeye çalışıyordu. Eşimin kimseyle bir husumeti de yoktu. Aynı mahallede yaşadığımız Cafer Mesut'un ağılından bir gece yarısı 02.00-03.00 saatlerinde kuzu çalınmış. Annesi oğluna kuzuyu eşimin çaldığını söylemiş. Oysa biz o sıralarda evde uyuyorduk. Jandarma ile evimize geldiler arama yaptılar. En ufak bir iz bulamadılar. Eşim, hırsız yerine konmasına çok üzülmüştü" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE