Aydın’ın ağaca asılı bulunan liseli genç, kurtarılamadı!

Söke Endüstri Meslek Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan H., Söke'nin kırsal Güneyyaka Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde, dün gece yakınları tarafından ağaca asılı olarak bulundu. Yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen genci jandarmanın da yardımıyla asılı olduğu yerden indirdi. Hasan H., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan H., burada doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatan jandarma, Hasan H.'nin neden intihar ettiğini araştırıyor.

DHA