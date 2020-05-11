Bahçesindeki köpeği acımadan tekmeledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin sitenin bahçesinde köpeğe yaptığı işkence görüntüleri hayvanseverleri ayaklandırdı. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Mehmet A'nın ifadesi alındı. Kuşadası'nın Ege mahallesinde bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntü vicdanları sızlattı. İsyan ettiren olayda Mehmet A. bahçesinde futbol topuyla koşturup tekmelediği köpeği boynundan sürükleyip tazyikli suyla yıkadı.

İFADESİ ALINDI

Dakikalarca süren işkenceyi kayıtlarda gören site sakini hayvan severler, Mehmet A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturmada şüpheli, karakola giderek ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kuşadası Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Huri Cengiz ise, "Olayın takipçisiyiz, o köpeğe bakamıyorsa biz sahipleniriz" dedi.

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