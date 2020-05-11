Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika bilgisine göre Kuşadası'nda korkutan bir deprem meydana geldi. Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde gerçekleşen deprem aynı zamanda Muğla, İzmir gibi yerlerde de hissedildi. AFAD, depremin şiddetini 3.6 olarak açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 12.33'te Kuşadası Körfezi açıklarında yerin 5.03 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.