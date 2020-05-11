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Haberler Aydın Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: Kuşadası'nda korkutan ! , son depremler...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı () verilerine göre Kuşadası'nda saat 12.33'te 3,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Çevre illerden de hissedilern deprem kısa süreli paniğe neden oldu İşte AFAD, son depremler listesi...

Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

11.05.2020, 12:48 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020,13:16

Son dakika bilgisine göre Kuşadası'nda korkutan bir deprem meydana geldi. Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde gerçekleşen deprem aynı zamanda Muğla, İzmir gibi yerlerde de hissedildi. AFAD, depremin şiddetini 3.6 olarak açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 12.33'te Kuşadası Körfezi açıklarında yerin 5.03 kilometre altında gerçekleşti. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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