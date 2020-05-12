Evde ürettiği bebekleri çocuklara hediye ediyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sema Kalkan (48), 2,5 yıl önce torunu Mira için yaptığı bez bebekleri geliştirirken, bugünlerde korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklara hediye ediyor. El emeğiyle ortalama 2 günde hazırladığı bez bebeklerle çocukların sevindiğini görünce çok mutlu olup, yorgunluğunu unuttuğunu belirten Sema Kalkan, ömrü yettiği sürece yapmaya devam edeceğini söyledi.

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