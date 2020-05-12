Liseli Hasan’ın sır dolu ölümü

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Hayta evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son vermek istedi. Ailesinin son anda ipten aldığı oğulları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHSAN KARATAŞ