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Haberler Aydın Liseli Hasan’ın sır dolu ölümü

Liseli ’ın sır dolu ölümü

Liseli Hasan’ın sır dolu ölümü
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Hayta evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son vermek istedi. Ailesinin son anda ipten aldığı oğulları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHSAN KARATAŞ

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