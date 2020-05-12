Samanlar küle döndü

Aydın Çine'de bir saman deposunda meydana gelen yangında 20 balya saman küle döndü. Olay, Çine Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Saman ticaret yapan bir firmaya ait satış merkezinde saman yükleme sırasında balyalar yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangını başka bir alana sıçramadan söndürürken, 20 adet saman balyası kullanılmaz hale geldi.

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