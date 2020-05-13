Bu çiçeğe zarar vermenin ve koparmanın cezası 73 bin lira!

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) hazırladığı Kırmızı Liste'de yer alan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Tüylü Çan Çiçeği'ni (Campanula Tomentosa) koparanlara ve zarar verenlere 73 bin 747 lira para cezası uygulanacak.



Dünyada sadece Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan endemik bir bitki türü olan "Tüylü Çan Çiçeği" (Campanula tomentosa) ilkbaharda güneş ışınlarının kuvvetlenmesiyle çiçek açarak doğada renk harmonisi sunmaya başladı.





Tohumları, dik alüviyal yamaçlar, kaya çatlakları ve taş duvar aralarında çimlenen Tüylü Çan çiçekleri her dem yeşildir. Nisan ayı sonu ve Mayıs ayı ortalarına kadar, mavimsi-mor çiçekleri ve yeşil yaprakları ile duvar süsü gibi yüzeyleri ve mekanları renklendiriyor.

Kuşadası ilçesinde Milli Park içinde Kanyon mevkii, Söke İlçesinde Milli Park içinde Eskidoğanbey mevkii, Priene Antik Kentinde yaşama imkanı bulan Tüylü Çan çiçeklerinin, koruma çalışmalarında tanıtım ve bilgilendirmeye verilen önemle farkındalık sağlanarak, sayıları ve yayılış alanları genişlemesi sağlandı. Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nden İzmir il sınırına kadar popülasyonu yayılış gösterdi.





Dünya doğayı Koruma Birliği (IUCN) 'nin hazırladığı Kırmızı Liste' de "Hassas" kategorisinde yer almakta olup, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Bu bitkinin koparılması, sökülmesi ve tahrip edilmesi yasak olup 2020 yılında ki idari para cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi.

IHA