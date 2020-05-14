Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin 747 lira

Dünyada sadece Aydın'ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde yaşayan endemik bir bitki türü olan "Tüylü Çan Çiçeği" (Campanula tomentosa) ilkbaharda güneş ışınlarının kuvvetlenmesiyle renk harmonisi sunmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) hazırladığı Kırmızı Liste'de 'Hassas' kategorisinde yer alan endemik bitki, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Koparılması, sökülmesi ve tahrip edilmesi yasak olan bu bitkiye zarar verenlere 73 bin 747 lira para cezası kesilecek.

KAZIM YÖRÜKCE