  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Didim’de kumar oynayanlara göz açtırılmıyor

’de kumar oynayanlara göz açtırılmıyor

'ın ilçesinde çeşitli suçlardan haklarından aranması olan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Baskına Y.Ç.,G.Ç.,R.İ. isimli şahıslara “kumar oynamak” suçundan idari işlem, M.E.P. ve E.Y. isimli şahıslara ise “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli işlem gerçekleştirdi.

Didim’de kumar oynayanlara göz açtırılmıyor

14.05.2020, 14:02

Edinilen bilgiye göre, Didim'de emniyet güçleri yaptıkları çalışmalarda haklarında aranması bulunan şahısları yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro amirliği ekipleri İlçede iki farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak olayların şüphelisi olduğu tespit edilen, O.A.'yı yakaladı. Bir diğer olayda ise aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda "silahla tehdit, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan C.E.U., "Herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan M.N.A. adlı şüphelileri göz altına aldı. Ayrıca Basit Yaralama" suçundan aranan N.D.K. isimli şahıs ise emniyet güçlerince yakalandı. 4 farklı olayla ilgili olarak C.E.U ve M.N.A mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.D.K ise para cezasını ödeyerek serbest kaldı. O.A hakkındaki tahkikat devam ediyor.



Didim'de Emniyet güçleri korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Altınkum Mahallesinde tribleks tabir edilen binanın en üst katında kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine eve baskına yaptı. Baskına Y.Ç.,G.Ç.,R.İ. isimli şahıslara "kumar oynamak" suçundan idari işlem, M.E.P. ve E.Y. isimli şahıslara ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem gerçekleştirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Didim’de kumar oynayanlara göz açtırılmıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA