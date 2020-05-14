Haberler Aydın Motosikletiyle kamyonetin altında kalarak can verdi

Motosikletiyle kamyonetin altında kalarak can verdi

Aydın'da Yusuf Turgut isimli bir vatandaş, motosikletiyle kamyonetin altında kalarak can verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Turgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

14.05.2020, 13:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020,13:32











