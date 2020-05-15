Otomobil tamponundan 6 kilo uyuşturucu çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente lüks bir araç ile uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Önlem alan ekipler, aracı Germencik ilçesi Ortaklar kavşağında durdurdu. Yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeği 'Çayra' otomobilin arka tamponuna hassasiyet gösterdi. Lüks aracın sökülen tamponundan 6 kilogram sentetik kannobinoit maddesi elde edildi. Araçta bulunan Mehmet Emin O. ve Zeynel Abidin Ö. gözaltına alındı.

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