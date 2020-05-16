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Haberler Aydın Kumarbazları korona virüsü de durduramadı

Kumarbazları korona virüsü de durduramadı

Kumarbazları korona virüsü de durduramadı
Giriş Tarihi: 16.5.2020

Aydın'ın Nazilli, Didim ve Efeler ilçelerinde korona virüs nedeniyle yasak olmasına rağmen villa, depo ve evde kumar oynadıkları tespit edilen kişilere yüklü miktarda ceza kesildi. Didim'de tripleks bir villada kumar oynayan 5 kişi hakkında işlem yapılırken, Nazilli'de de bir işyerinde 19 şüpheliye biner lira kumar oynamak ve 3 bin 150'şer lira sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 78 bin 850 lira para kesildi. Efeler'de de bir evde yakalanan 6 kişiye işlem yapıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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