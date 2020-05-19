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Haberler Aydın Aydın’da gündem bilim fuarı

Aydın’da gündem bilim fuarı

Aydın’da gündem bilim fuarı
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Açıklanan 4006 TÜBİ- TAK Bilim Fuarları Destekleme Programı başvuru sonuçlarına göre, Aydın'da 173 okuldan, 80'i desteklenmeye uygun görüldü. Aydın'da önümüzdeki eğitim öğretim döneminde 14 ilçe merkezi ve Efeler'de olmak üzere toplam 80 bilim fuarı düzenlenecek.

"HERKESİ TEBRİK EDİYORUM"
Bilim fuarlarının genç bilim insanlarının yeteneklerini geliştirdiğini söyleyen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "80 okulumuzun projesi desteklenmeye uygun görülmüştür. Tüm kurumlarımızı, öğretmenlerimizi ve genç bilim insanlarımız öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

Mehmet KAVAS

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