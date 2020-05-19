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Haberler Aydın İncir 201 milyon dolar kazandırdı

İncir 201 milyon dolar kazandırdı

İncir 201 milyon dolar kazandırdı
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Aydın'ın üretiminde lider olduğu kuru incirden bu yıl 201 milyon dolar gelir elde edildi. İncirin en önemli gelir kaynağı olan Aydın'da incir sezonun bereketli geçmesi üreticiyi mutlu etti. Geçen yıla oranla bu yıl incir ihracatı yüzde 19 artış gösterdi. 26 Eylül'de başlayan 2019-2020 incir sezonunda Türkiye'de sezon başından bu yana ihraç edilen 57 bin 428 ton incirden 201 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.

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