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Haberler Aydın Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i çocuk 2 yaralı
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Aydın Kuşadası Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde Ayşe D. yönetimindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, Davutlar yolu bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar aynı yerde yaşanan sık kazalar nedeni ile bir çözüm bulunmasını istedi.

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