Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i çocuk 2 yaralı

Aydın Kuşadası Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde Ayşe D. yönetimindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, Davutlar yolu bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar aynı yerde yaşanan sık kazalar nedeni ile bir çözüm bulunmasını istedi.