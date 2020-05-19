Aydın Kuşadası Davutlar yolu üzeri Anadolu Bankacılar sitesi önünde Ayşe D. yönetimindeki otomobil ile Mehmet K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralanırken, Davutlar yolu bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşlar aynı yerde yaşanan sık kazalar nedeni ile bir çözüm bulunmasını istedi.
Kuşadası’nda trafik kazası: 1’i çocuk 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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