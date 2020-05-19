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Haberler Aydın Milletvekili Posacı tarlasını sürdü

Milletvekili Posacı tarlasını sürdü

Milletvekili Posacı tarlasını sürdü
Giriş Tarihi: 19.5.2020

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, takım elbiselerini çıkartıp çizmelerini giyerek tarlasında çalıştı. TBMM'de çalışmalardan kalan zamanını Aydın'da baba mesleği çiftçilik yaparak geçiren Posacı, kovid-19 salgını nedeniyle üretimin aksamaması için Efeler ilçesine bağlı Umurlu mahallesindeki çiftliğinde 600 dönümlük tarlasını sürdü, ardından da toprağa dane mısır ekti. Hükümetin tarıma önemli destekler verdiğini belirten Posacı, "Korona virüs sebebiyle gıda anlamında ülkemizde bir problem olacağını düşünmüyorum. Yeter ki çiftçimiz tarlasını boş bırakmasın" dedi.

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