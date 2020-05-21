İntikam yıkımında rant oyunu

Akbük Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki kıyı şeridinde beach clublar ve iskeleleri yıktıran CHP'li Atabay'ın bir yandan yıkım kararı çıkartırken diğer yandan da yıkılan iskeleler yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne belediye tarafından 4 yeni iskele yapılması için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Kıyı şeridindeki beach clubların yıkımını durdurma vaadiyle işletmecilerden 200 bin lira rüşvet aldığı söylenen Didim Belediye Başkan Yardımıcısı Emine Öznur Gündoğdu'nun kocası Taner Gündoğdu'nun satın aldığı son model lüks otomobil ise 'rüşvet parasının nereye harcandığı belli oldu' yorumlarına neden oldu.

İNTİKAM İÇİN YIKTIRMIŞTI

Rüşvet aldığı ileri sürülen belediye başkan yardımcısının eşini tanımadığını söyleyen Başkan Atabay'ın 'tanımıyorum' dediği Taner Gündoğdu ile yan yana çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı. Didim'in CHP'li Belediye Başkanı Deniz Atabay, ruhsatını hukuksuz yere iptal ettiği için 1.5 milyon lira tazminat ödemeye mahkum olduğu işadamı Ahmet Orak'ın alacağı için belediyeyi icraya vermesinin intikamını, Orak'ın kendi mülkiyetine ait olan kıyı şeridindeki alanları yıktırarak almıştı. Orak'tan sonra seçimde kendisine destek vermeyen esnaftan da intikam alan CHP'li belediye, işletmecilerin sahildeki yapılarını yıkarken bir de işletmecileri darp etti.

Didim Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay'ın tanımıyorum dediği Taner Gündoğdu ve eşi Emine Öznur ile birlikte fotoğrafları çıkmıştı



DUDAK UÇUKLATAN MAL VARLIĞI

Didim Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Emine Öznur Gündoğdu'nun ailesi üzerindeki mal varlığı dudak uçuklattı. Gündoğdu'nun ev hanımı annesi üzerinde Konya'da 3 adet, İzmir Buca'da 1 ve Didim'de 2 taşınmaz, emekli babasının üzerinde Konya'da 9 adet, Didim'de 2 adet taşınmaz olduğu ortaya çıktı. Atabay'ın göreve getirilmesinin ardından 5 yılda Gündoğdu'nun mal varlığındaki dikkat çeken artış nedeniyle CİMER'e suç duyurusunda bulunulduğu da iddia edildi.

İşletmelerden 200 bin lira rüşvet alan Taner Gündoğdu'nun bindiği lüks otomobili bu parayla aldığı iddia ediliyor.

Didim Belediyesi, yıktığı yerlerde yeni iskele yapmak için başvuru yapmış.

İntikam yetmedi darp da ettirdi