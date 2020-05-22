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Aydın'da korkunç kaza! Süt tankeriyle otomobil çarpıştı

Aydın'da süt tankeriyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen seyahat izni kapsamında yola çıktıkları öğrenilen 68 yaşındaki eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çifti çevredeki hastanelere kaldırdı.

22.05.2020, 14:41 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,14:59











