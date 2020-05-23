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'da lüks villaya Hint keneviri operasyonu

'ın Kuşadası ilçesindeki villasında Hint keneviri yetiştiren B.G., gözaltına alındı. Villada 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aydın'da lüks villaya Hint keneviri operasyonu

23.05.2020, 15:17

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir villada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Dün gece yarısı villaya baskın düzenlendi. Bir odasında Hin keneviri yetiştirmek için düzenek kurulduğu belirlenen villada saksılara dikilmiş 66 kök Hint keneviri ele geçirildi. Villa sahibi B.G. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde de 325 gram esrar bulundu.

DHA

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