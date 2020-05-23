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Haberler Aydın Öfkeli babanın intikamı ateşli oldu

Öfkeli babanın intikamı ateşli oldu

Öfkeli babanın intikamı ateşli oldu
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Aydın'da öfkeli baba, evlenmesine karşı çıktığı kızının birlikte kaçtığı gençten intikamını otomobilini ateşe vererek aldı. Olay, Koçarlı ilçesinin kırsal Çeşmeköy mahallesinde meydana geldi. Gökhan Topuz'u seven ve onunla evlenmek isteyen Cevriye Afacan'a (20) ailesi karşı çıktı. Ailesini ikna edemeyen genç kız, 20 gün önce sevgilisi Gökhan Topuz'la birlikte köyden kaçtı. Kızının kaçmasına kızan baba Muzaffer Afacan, kızını kaçıran Gökhan Topuz'a ait otomobili evinin bahçesinde ateşe verdi. İfadesi alınan baba suçlamaları reddetti.

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