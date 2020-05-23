Süt tankeri otomobili biçti

Aydın'da seyahat izin belgesiyle yazlığına giden çiftin otomobili süt tankeri ile çarpıştı. Kaza, Aydın - İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. İstanbul'dan eşi Cemal Adnan Ginçay ile birlikte Muğla'daki yazlıklarına giden Hacer Ginçay idaresindeki otomobille A.Ç. idaresindeki süt tankeri çarpıştı. Çarpışmanın ardından 30 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken,araçtaki Hacer Ginçay ile yanındaki eşi Cemal Adnan Ginçay yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Adnan Ginçay, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hacer Ginçay'ın da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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