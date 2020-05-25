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'da makilik alanda çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

’ın ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'da makilik alanda yangın çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

25.05.2020, 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020,16:45

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgiye göre Akbük Mahallesi'ndeki makilik ve zirai alanda öğlen saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan söndürme çalışmaları ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

IHA

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