  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Genç Berke'den 12 gün sonra acı haber

Genç Berke'den 12 gün sonra acı haber

Berke'den 12 gün sonra acı haber geldi. Aydın'ın Çine ilçesinde, otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü (19), 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç Berke'den 12 gün sonra acı haber

25.05.2020, 10:26

Kaza, 12 Mayıs Salı günü ilçeye bağlı Yağcılar Mahallesinde meydana geldi. Aydın'dan Muğla istikametine giden Rıdvan Akgül yönetimindeki 09 T 0058 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Berke Beyhatun'un kullandığı 09 NK 654 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Berke Beyhatun, ağır yaralandı. Beyhatun, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesine, ardından da Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen 12 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın rekor kırdı! Kuşadası'na 24 saatte 20 binden fazla araç giriş yaptı Aydın'da korkunç kaza! Süt tankeriyle otomobil çarpıştı Aydın’daki Afrodisias Antik Kenti'ne 1 milyona yakın ziyaretçi bekleniyor

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç Berke'den 12 gün sonra acı haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA